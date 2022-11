leggo.it

... a rivivere nello spettacolo ', Capitano Silenzioso' di e con Ariele Vincenti, dedicato ad Agostino Di Bartolomei, che da oggi a domenica andrà in scena aldi Villa Lazzaroni. Sotto i ...Per questo - oggi checorre sui muri e sulle magliette, fino alle agendine con gli sticker 'ovunque proteggi' - mi sento di ricordare che sottrarsi all'amore non è mai la scelta giusta. Negli ... Ago, al teatro Villa Lazzaroni lo spettacolo su Di Bartolomei: Capitano silenzioso in un calcio d'altri tempi Un calcio di valori, di “bandiere”, nel senso profondo del termine, di partite che diventavano battaglie e colori che accompagnavano - e univano - per la vita. È una ...Per questo - oggi che Ago corre sui muri e sulle magliette, fino alle agendine con gli sticker “ovunque proteggi” - mi sento di ricordare che sottrarsi all’amore non è mai la scelta giusta. Negli anni ...