Sampdoria | CorSport | “Sabiri non è negli schemi di Stankovic”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 17 novembre 2022)- Laha lasciato da pochi giorni il centro sportivo Doriano, un po’ di vacanze per i tesserati Liguri in attesa del rientro per iniziare la seconda parte di stagione. Lanon ha avuto un buon inizio, infatti i Doriani si trovano all’ultima posizione con 6 punti insieme al Verona, inoltre anche la rosa non vive un buon momento: il talentinoa quanto pare ha chiesto la cessione. Di seguito, ecco gli aggiornamenti del Corriere dello Sport sul suo futuro: “Una pedina di qualità, dotato di senso del gol e, soprattutto, in grado di poter agire al meglio sia come trequartista nel 4-2-3-1, modulo che ormai Italiano ha brevettato, che come mezzala di inserimento nel 4-3-3. Non è un caso che il team mercato abbia subito pensato al classe ’96, finito nelle retrovie alla ...