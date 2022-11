Marcell Jacobs | “Il record mondiale nei 100 metri è nei miei pensieri…”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Roma – “Sì, aldel mondo ci penso, sarei un bugiardo a dire di no”. Impossibile da battere o no, il 9.58 di Usain Bolt è nei pensieri di: a dirlo è il campione olimpico dei 100 e della 4×100 nella puntata del talk di Atletica TV, la piattaforma streaming della Federazione Italiana di Atletica Leggera, in onda oggi alle 19.30, rispondendo alle domande arrivate su Instagram. “Trovare le condizioni perfette, precise, è sempre molto complicato, e quindi ci prendiamo quello che arriva – le parole dell’azzurro primatista d’Europa con 9.80 – Certo che ci penso al, come pensavo a vincere le Olimpiadi. So che è un’impresa che ha fatto una persona sola, e pochi ci sono andati vicini, o nemmeno tanto, perché in realtà un decimo nei 100è davvero molto. Ma i sogni sono fatti per ...

