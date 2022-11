I migliori prodotti al Niacinamide per pelli con acne | macchie e imperfezioni

Leggi su diredonna

(Di giovedì 17 novembre 2022) Spesso, nel leggere le descrizioni dei cosmetici più all’avanguardia, ci si imbatte nella parola “”: di cosa si tratta? È l’altro nome della vitamina B3, un gruppo di vitamine molto conosciuto per le proprietà lenitive e curative, che rendono iadatti praticamente per ogni tipo di pelle. Nello specifico, laha un ruolo molto importante e proprietà ricercate: ripristina la barriera cutanea vanta proprietà antiossidanti protegge la pelle dai radicali liberi stimola la produzione dei lipidi, del collagene e dell’elastina rende la pelle compatta aiuta a eliminare i segni lasciati dall’riduce lescure minimizza i pori disinfiamma e regola la produzione di sebo Tuttavia, non è sintetizzata dal nostro organismo, per questo è necessario assumerla esternamente ...