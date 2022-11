Globe soccer | tra premiati Ancelotti | Maldini - Massara e Osimhen

A dirlo è lo stesso attaccante svedese, che oggi ha ricevuto a Dubai ilAward alla Carriera. "Ho tanta voglia di tornare, sto bene e sto lavorando. Nella prima parte del campionato non ...Tanta Italia nella cerimonia deiAwards, svoltasi a Dubai dove si sono riuniti tanti campioni, tecnici e dirigenti del passato e del presente per la 13/a edizione dell'evento internazionale. Se il premio per il miglior ...Paolo Maldini, dopo esser stato premiato da Globe Soccer Awards come miglior Direttore Sportivo del 2022 con Massara, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, in cui ha parlato anche della sfida ...Dubai, 17 nov. – (Adnkronos) – Karim Benzema vince il premio di miglior giocatore ai Globe Soccer Awards di Dubai. Il 34enne attaccante francese corona una stagione straordinaria che lo ha visto ...