Elon Musk non sarà il CEO di niente men che meno di Twitter

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 17 novembre 2022) La partenza dicome nuovo proprietario dinon è stata delle migliori. Licenziamento di una parte corposa della forza lavoro, controversie con i giornalisti e con gli utenti rigorosamente via social network, decisioni prese e poi ritirate suBlue, aumento dei costi per gli utenti, profili che possono ottenere la spunta blu di profilo verificato che, alla fine, non sono nemdelle persone in carne e ossa. Adesso, tutto questo rumore seguito all’ingresso trionfale nel quartier generale dicon un lavandino in mano, si sostanzia in una nuova affermazione che sicuramente farà discutere:non ha intenzione di diventare CEO del social network. LEGGI ANCHE > Com’è andato l’esperimento di Paolo Attivissimo nelle ...