Demme può salutare Napoli

(Di giovedì 17 novembre 2022)può lasciare, dopo esser stato vicino all’addio già la scorsa estate. Il centrocampista ora potrebbecontinua ad essere uno dei calciatori che potrebbero finire sacrificati all’altare del mercato dal. Il calciatore tedesco, non lo ha mai nascosto, non rientra nei piani di Luciano Spalletti. Il calciatore è in uscita da L'articolo

Tutto Napoli

Per carità, questa squadra attualmente nonessere migliorata se non, forse, in un eventuale sostituto didovesse il tedesco partire a gennaio. Tuttavia un ragionamentoessere fatto per ...crescere sotto la guida di SottilLovric 5.5 - Gara molto complessa quando dalle tue parti ... A disposizione: Marfella, Idasiak, Mario Rui, Ostigard, Zanoli,, Zedadka, Ndombele, Simeone, ... KKN - Poco spazio per Demme Può chiedere la cessione, ma il Napoli non vuole cederlo a gennaio