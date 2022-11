Under 21 | Okoli si fa male al piede | niente test con la Germania

(Di mercoledì 16 novembre 2022)21 per Caleb. Il difensore dell’Atalanta si è infortunato allunedì e dovrà dare forfait in vista dell’amichevole di sabato contro la. Già nella serata di ieri era stata ufficializzata la convocazione di Christian Dalle Mura, difensore della Spal, e l’ex centrale della Cremonese ha già saltato il ritiro. SportFace.

