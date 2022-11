ilGiornale.it

... che sta ancora aspettando e sperando di rivedere il piccolo, mentre nelle stesse ore la polizia sta cercando di rintracciare anche un altro cucciolo, di sole 12 settimane, rapito in unadella ...Ladri in, la brutta sorpresa Sfortunatamente l'altro ieri anche ladel 28enne, come altre in zona, è stata visitata dai ladri. 'Mia madre era venuta a prendermi dal carrozziere, e giusto il ... Svaligiano casa, ma quella sbagliata: rapinatori si scusano Quattro stranieri sono entrati a volto coperto in una casa di Bagno a Ripoli (Toscana) minacciando e legando i proprietari per poi chiedere scusa ed aiutarli persino a pulire le stanze ...SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Lo scorso fine settimana aveva pedinato un'auto sospetta, con due uomini a bordo, che si aggirava per i quartieri residenziali poi presi di mira dai ladri.