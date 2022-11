(Di mercoledì 16 novembre 2022) I venditori di olio di serpente sono sempre attivi nel nostro Paese, tanto sanno benissimo che basta commerciare da lontano e, a parte qualche blocco, difficilmente qualcuno farà mai qualcosa di concreto nei loro confronti. Ed ecco che l’ennesimo post sponsorizzato sui social ci racconta del prodotto perfetto per ladei. Dal sito anonimo che ci avete segnalato: Dopo ladei, l’ipertensione e altre malattie ritenute “incurabili” scompaiono Poco dopo questa strabiliante affermazione ecco che ci viene presentato il (finto) testimonial del magico prodotto: il dottor Pierpaolo, come potete vedere nella foto in testa all’articolo. Purtroppo capita sempre più spesso di vedere inserzioni social che fanno largo uso di ...

Butac

da materiali, arredi e finiture, attrezzature didattiche, prodotti per la, ecc.), sia di ... Il vice ministro della Salute, Pier Paolo, non teme un ritorno ai primi tempi dell'emergenza ......brusco dei contagi - come paventato in giornata dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ... Più altri fondi per la manutenzione periodica , considerando che la mancatae verifica dei ... Sileri e la pulizia dei vasi sanguigni