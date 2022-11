Pensioni ultime notizie | L’ipotesi principale per il 2023

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tra i temi caldi sul tavolo del Consiglio dei Ministri c’è il nodo(QUI la nostra pagina speciale sull’argomento). Come abbiamo già detto in altri articoli precedenti,è quella di superare l’attuale quota 102 per andare verso quota 103 o anche la quota 41 secca (anni contribuitivi)., Salvini sicuro: sarà quota 41 Ilaraldo della quota 41 è il leader della Lega, Matteo Salvini. In un recente post circolato via social, il numero uno del carroccio assicura che “Manterremo gli impegni con il consenso di tutti. In manovra ci saranno l’avvio di Quota 41, l’aumento del tetto della flat tax, la revisione del reddito di cittadinanza e una nuova pace fiscale”. il vicepremier e attuale Ministro delle Infrastrutture sembra non voler mollare la presa su una delle sue promesse ...

