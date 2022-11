Missili sulla Polonia | Biden “Improbabile siano partiti dalla Russia”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) BALI (INDONESIA) (ITALPRESS) – E' “” che icaduti ieri, a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina “”. A dirlo è il presidente degli Stati Uniti, Joe, parlando con i giornalisti a Bali – dove si conclude oggi il G20 – a seguito di una riunione di emergenza con il G7 e gli alleati Nato. “Supporteremo le indagini della, c'è unanimità totale” tra i leader. In un successivo comunicato congiunto, Canada, Consiglio europeo, Commissione europea, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Spagna, Regno Uniti e Usa hanno offerto il loro “totale supporto” allae hanno annunciato che resteranno “in stretto contatto” per ...

