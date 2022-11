Missili su Polonia | Meloni | responsabilità accaduto è tutta russa

"Voglio dire in maniera chiara" che sull'incidente avvenuto in"Kiev non ha colpe" ma è "è il risultato del massiccio lancio dirussi sull'Ucraina. Questa è la dimostrazione che la guerra di Putin crea situazioni pericolose. Putin deve fermare ...... ha precisato il capo di Stato polacco ribadendo che 'non abbiamo prove circostanziali che ci permettano di concludere che si sia trattato di un attacco alla'. "ucraina". L'analista ...Quanto alla vicenda del missile caduto in Polonia- in base alle ultime notizie confermate dal presidente Usa Joe Biden ai partner del G7 e della Nato e dalle autorità polacche si tratterebbe di un ...Il presidente ucraino insiste: un messaggio della Russia al vertice del G20. Secondo il governo di Varsavia, è stato un "missile di fabbricazione ...