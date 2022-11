Missile in Polonia | Mosca dà la sua versione dei fatti | ' Varsavia poteva dire subito che i missili non erano russi'

L'esplosione ine' stata probabilmente causata da un razzo ucraino, secondo il segretario generale, ma 'la Nato sta ancora indagando sull'incidente', e bisogna aspettare il risultato finale, ...Il presidente polacco ha dichiarato che ilcaduto inera molto probabilmente della contraerea ucraina e si è trattato di uno sfortunato incidente . Varsavia non chiederà l'attuazione ...A iniziare da quanto accaduto in Polonia dove un missile si è abbattuto su un impianto di essiccazione di cereali a Przewodów e due contadini sono rimasti uccisi. Un aereo Nato avrebbe tracciato il ...L’essiccatoio per cereali colpito ieri da missili a Przewodow in Polonia, a pochi chilometri dal confine ucraino, appartiene a un’azienda italo-polacca. Si chiama Agrocom, ha sede a Setniki (circa 3 ...