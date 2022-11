Manchester United | Ronaldo escluso dal gruppo whatsapp della squadra

'Più tardi, al, di nuovo la stessa storia. Sosteneva che un giocatore avesse fatto trapelare la formazione in una partita contro il Chelsea tre ore prima dell'inizio. Lì ha anche ...Incredibile pensare che questo giocatore in estate sia stato ad un passo dalla cessione e dalla firma col: 'È vero, ci sono stati contatti in Premier League, ma alla fine è stata ...Il Manchester United e Cristiano Ronaldo sono al passo d'addio. L'intervista rilasciata al giornalista inglese Piers Morgan segna una cesura netta del rapporto tra CR7 e i Red Devils. Secondo quanto ...Le prestazioni del difensore coreano hanno fatto drizzare le antenne a tutte le big d’Europa con in testa il Manchester United. E c’è quella clausola di 50 milioni che fa tremare. Di chiacchierate tra ...