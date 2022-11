Lecce | Hjulmand sul taccuino di diverse società | anche due italiane in corsa

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il centrocampista delMortenha attirato l’attenzione di alcuni club, tra cuidueche potrebbero trattare con i pugliesi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tra le sorprese di questo inizio stagione c’èun giocatore delche sta mettendo in mostra le proprie capacità. Parliamo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Commenta per primo Napoli e Roma hanno messo nel mirino Morten. Il regista delsta vivendo un'altra stagione positiva ed è, secondo la Gazzetta , tornato al centro del mercato.Commenta per primo La Roma sta pensando di fare un tentativo per Mortendel, già nel mercato di gennaio. Il classe '99 piace a Tiago Pinto la possibile accelerazione è legata alle condizioni fisiche di Georgino Wijnaldum, come riporta La Gazzetta dello ...Il Napoli si gode questa sosta dei mondiali sostando al primo posto in classifica. Cristiano Giuntoli, anche grazie alla prestazione della squadra, ha ..."Questo 2022 non poteva finire meglio di così". Parola di Corrado Liguori, vicepresidente del Lecce, intervistato da piazzagiallorossa.it: "Una squadra costruita in un mese ...