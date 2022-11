Gli agenti contattano Giuntoli | possibile cessione per il Napoli a gennaio

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Con la sosta per il Mondiale ilha l’opportunità di chiarire il nodo Diego Demme. Il tedesco ha giocato soltanto 19 minuti fino ad ora ed è in cerca di spazio. Spalletti, però, non ha ancora valutato il centrocampista nel pieno delle proprie condizioni. FOTO GETTY – Diego Demmeper Demme Ecco, quindi, che Demme si è ritrovato a collezionare diverse panchine, subentrando a partita in corsa. A breve i suoiavranno modo di chiarire il futuro con la società, che sembra non essere intenzionata a cederlo. La speranza è che possa trovare maggiore spazio nella seconda metà di campionato, dove il turnover sarà necessario. Demme-, conferma il Corriere: glisi incontreranno con la società Ne parla anche il ...

