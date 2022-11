C' è stata una trattativa Missile in Polonia | Caracciolo svela la farsa | Video

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Sul caso delche ha colpito la, Lucioha una teoria secca, netta e piuttosto inquietante. E la espone ospite in studio a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, la puntata è quella di mercoledì 26 novembre. Il direttore di Limes, in buona sostanza, dice che la verità che ci èproposta èconcordata, decisa a tavolino. "Direi che ormai è palese la differenza tra l'approccio Usa e quello di Volodymyr Zelensky. Ma facciamo marcia indietro. La vicenda delci ricorda che non si fanno indagini né processi: prima si stabilisce la sentenza poi la narrazione che porta alla sentenza", premetteandando dritto al punto. "Quindi - riprende - c'èdi sicuro la notte scorsa ...

FondoItalia.it

Secondo gli utenti sui social, la foto - di cui non si conosce l'autore - sarebbescattata martedì sera sustrada trafficata di Shiraz, dove ieri le persone sono scese in piazza in risposta ......padre e madre (le parole più belle del mondo) secondo il Tribunale Civile di Roma sarebbe...sulla qualifica di genitore nella carta di identità elettronica risale al 9 settembre 2022 e non è... Biathlon - Sophie Chauveau: "La convocazione in CdM è stata una grande sorpresa" “È stata una settimana durissima, davvero molto intensa. Una settimana di navigazione di bolina in oceano, con tre perturbazioni molto consistenti, vento e onde che hanno messo a dura prova tutto, me ...Nonostante sia salita sull’autobus insieme a sua madre, soltanto a lei è stato chiesto di esibire il biglietto: Rebecca Pavan, ventunenne veronese in forza alla nazionale italiana di atletica, è una r ...