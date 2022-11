Borsa di Milano oggi 16 novembre 2022

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che fanno un passo indietro. Tra i best performers di, in evidenza Hera (+0,81%). I più forti ribassi si verificano su Telecom Italia , che continua la seduta con - 3,56%. Sulla piattaforma americana del CME, lieve calo del petrolio , che scende a ...Mentre i futures americani oscillano,cede lo 0,5%. Leonardo, attivo nel settore della difesa, si conferma ben trattato (+0,67%) dietro a Tenaris (+0,75%) e a Hera (+0,85%) mentre gli ...Borsa di Milano oggi 16 novembre: il Ftse Mib oscilla e poi vira al ribasso in una giornata nervosa per i mercati. L'Europa non decolla. Spread ancora sotto i 200 punti.(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Sono deboli le borse europee attente, oltre che all'inflazione, alle tensioni geopoliche, sebbene siano sfumati i timori di un coinvolgimento della Nato nella guerra in ...