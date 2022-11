Bce | più rischi default aziende | aiuti siano selettivi

(Di mercoledì 16 novembre 2022) ROMA - La vulnerabilità di famiglie, imprese e governi più indebitati è in aumento nell'area euro e "se le prospettive peggiorano ulteriormente, un aumento della frequenza diaziendali non può ...

... un aumento della frequenza di default aziendali non puòessere escluso, specie per le imprese energivore" . Lo scrive lanel Rapporto sulla stabilità finanziaria, invitando i Governi ad "...Lo ha detto Fabio Panetta , Membro del Comitato esecutivo della, durante un evento dell'... Se avessimo avviato per tempo la transizione verde, avremmo potuto progredireagevolmente verso gli ...