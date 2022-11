(Di martedì 15 novembre 2022) Il giudice sportivo della Lega calcio di Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 13/a giornata dello scorso week - end, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per due giornate ...

Agenzia ANSA

Il giudice sportivo della Lega calcio di Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 13/a giornata dello scorso week - end, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per due giornate ...... andando incontro ad una inevitabiledeterminata dal forte aumento dei prezzi di tutti i ... con ripercussioni sia'inquinamento dell'aria indoor - anche attraverso l'emissione di ... Stangata sull'Ascoli: 2 turni a Collocolo, uno al tecnico Bucchi - Calcio (ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il giudice sportivo della Lega calcio di Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 13/a giornata dello scorso week-end, fra i calciatori espulsi, ha ...Roma, arriva la stangata ufficiale nei confronti di José Mourinho. Il Giudice Sportivo ha emesso il verdetto nei confronti dello Special One Brutte notizie per José Mourinho in casa giallorossa. Il te ...