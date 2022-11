Sampdoria | Ferrero | “Voglio tornare | questa situazione mi fa soffrire”

(Di martedì 15 novembre 2022) “Mi auguro di poterad occuparmi della, ci sto lavorando. La mia famiglia è proprietaria, per cui mi sono sempre interessato, la società rappresenta nove anni della mia vita. Laeconomica e sportiva è precipitata,rimettermi in gioco e trovare le risorse economiche per arrivare a fine stagione e rinforzare la squadra. Cino nuovi giocatori a gennaio ma anche che la guerra finisca, chiedo una tregua ai tifosi”. Queste le parole di Massimo, in un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX. L’ex presidente dei blucerchiati ha anche parlato del recente malore: “Guardando la partita contro il Torino in televisione, mi è venuto un fortissimo attacco d’ansia, sono finito al pronto soccorso. Ladella squadra mi fa ...

La situazione dellami fa molto soffrire.Commenta per primo Parallelamente alle dichiarazioni bomba di, che hanno scosso il mondo, a Genova continuano a circolare le indiscrezioni relative alla trattativa per la cessione del club con il presunto 'gruppo Al Thani' . Nelle scorse ore ...Come previsto, con l'approssimarsi del 6 dicembre - quando scadrà l'interdizione emessa dalla Procura di Paola ad occuparsi della Sampdoria - Massimo Ferrero si prepara a tornare in sella, delegittima ..."Guardando la partita con il Torino in televisione, la settimana scorsa, mi sono sentito male. Ho accusato un fortissimo attacco d'ansia... ne parlo ora perché so che è uscita sui social e anche su qu ...