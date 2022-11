Roma | reperto archeologico lanciato da un' auto in corsa | lo recupera la locale

Il ritrovamente è avvenuto grazie alla segnalazione di una cittadina che aveva visto l'oggetto mentre veniva lanciato dal finestrino di una macchina in ...Vigili lo ritrovano in un'area verde priva di illuminazione sulla Via Tuscolana. Prosegue la caccia ai ...Servizio di Laura Larcan - Montaggio video Francesco Toiati C'è un luogo che gli archeologi oggi chiamano «la collina dei leoni dove si parla italiano». E le lingue ...Il ritrovamente è avvenuto grazie alla segnalazione di una cittadina che aveva visto l'oggetto mentre veniva lanciato dal finestrino di una macchina in movimento ...