Osimhen | nulla di grave | vuole evitare di correre rischi con la Nigeria

'Ovviamente in Italia si è creata immediatamente un po' di apprensione ma presto è stato chiaro che non si tratta didi grave anzi cheha preferito evitare di correre rischi con la ...Parliamo tutti, giustamente, die di Kvaratskhelia, ma Anguissa e Zielinski sono ... E' stato promosso mentre era agli arresti domiciliari, all'AIA dicono che non ne sapevano, gli credo ma ...Nessun particolare problema fisico per Victor Osimhen. L'attaccante azzurro ha saltato l'amichevole contro il Portogallo ...Nessun particolare problema fisico per Victor Osimhen. L'attaccante azzurro ha saltato l'amichevole contro il Portogallo con la sua Nigeria per concentrarsi sul club. L'edizione odierna de La Gazzetta ...