(Di martedì 15 novembre 2022) L'del Diez. Dici Argentina e dici Lionel, mai come prima i fari sono puntati sulla Pulce. Quello in Qatar sarà...

Calciomercato.com

DA...- Idi inizio stagione sono impressionanti e riportano indietro le lancette. Senza contare le due amichevoli con l'Argentina, nelle prime 19 partite stagionali con il ...Record - man in termini di gol, presenze, giocate, daiimpressionanti, ma che ora, in una ... Una vita professionale inimitabile nel, a cui poi ha detto addio, a malincuore, approdando ... Numeri da Barcellona per un ultimo tango da 'vero leader': il Mondiale privato di Messi La fatidica data del 20 dicembre è ormai prossima, e ciò significa che l'inizio dei Mondiali di Qatar 2022 (qui il programma competo), il primo disputato nei mesi invernali, è sempre più imminente. Le ...L'ultimo tango del Diez. Dici Argentina e dici Lionel Messi, mai come prima i fari sono puntati sulla Pulce. Quello in Qatar sarà il quinto e probabilmente l'ultimo Mondiale per lui, nonostante il ct ...