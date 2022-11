Inter | al via le votazioni per la quinta edizione della Hall of Fame

(Di martedì 15 novembre 2022) Da oggi, 15 novembre, sarà possibile votare quattro leggende dell’che saranno inserite nellaofnerazzurra. I vincitori saranno annunciati a partire da dicembre. Ad annunciare il concorso, che va in scena per la suaè la stessa società di vialeLiberazione. L’istituzione, nata nel 2018, ha il compito di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

...Mondiale in Qatar con la partita d'esordio tra la Nazionale ospitante e l'Ecuador che darà il... Paulo Dybala 21 (Roma), Angel Di Maria 11 (Juventus), Lautaro Martinez 22 (), Joaquin Correa 16 ...Il centrocampista giallorosso nella notte tra giovedì e vemerdì ha parcheggiato indel Ciclismo,... a inizio ottobre, dopo la vittoria ottenuta dagli uomini di Mourinho con l'a San Siro, all'...Borna Sosa torna di moda per la fascia mancina dell’Inter. Il croato, convocato per i mondiali del Qatar, è da tempo seguito dai nerazzurri. Già questa estate ci fu un primo abboccamento, ma la tratta ...Pagliuca, Materazzi, Sneijder ed Eto'o. Dopo l'edizione 2021, con l'omaggio a Peppino Prisco e la premiazione dei quattro ex, l'Inter ha ufficialmente aperto il sipario sulla quinta edizione della ...