Il numero di persone sulla Terra ha raggiunto gli 8 miliardi

Ildisulla Terra ha raggiunto gli 8 miliardi. Lo ha riferito il servizio stampa delle Nazioni Unite, citando i calcoli dell'organizzazione mondiale. La popolazione mondiale supera dunque ...Le 10.000che saranno mandate a casa rappresentano l'1% circa della forza di lavoro globale di Amazon, pari a 1,5 milioni di dipendenti. Il NY Times riporta che ilfinale dei ...Maxi indagine in Valpolcevera: cinquanta persone denunciate in Procura dai carabinieri. Tre cittadini romeni al vertice. L’ombra del racket dietro al sussidio ..."Sono contrario alla proposta della Provincia. Ma, come consigliere di maggioranza, ho scelto di comportarmi in un modo istituzionalmente corretto: piuttosto che votare contro la Provincia e il suo pr ...