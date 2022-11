I missili arrivano in Europa Tutti predicano calma

(Di martedì 15 novembre 2022) Per la prima volta la guerra sconfina in territorio Nato: dueesplodono in Polonia, vicino il confine ucraino. Mosca e Kiev negano all'unisono: non sono nostri. Varsavia, gli Usa e l'Occidente tutto ci vanno cauti: l'articolo 5 del Patto atlantico resta nel cassetto. Nessuno vuole la terza guerra mondiale

'Le mie condoglianze ai nostri fratelli polacchi, il regime criminale russo ha sparatonon ...degli Esteri estone ha pubblicato un tweet in cui afferma che 'le ultime notizie chedalla ......le immagini di rivolte dei cittadini contro i continui lockdown. A una certa, pure i cinesi possono ribellarsi - Brutte notizie dall' Ucraina . Non tanto, o non solo, per i 100...Un'esplosione a Przewodow, un paese polacco vicino alla frontiera ucraina, ha ucciso due persone. Diverse fonti parlano di due razzi russi sulla Polonia. Gli accertamenti sono in corso, ma se conferma ...Missili sulla Polonia, l'Europa torna a tremare. E stavolta si invoca l'articolo 5 della Nato. Due missili russi sono caduti martedì pomeriggio nel villaggio ...