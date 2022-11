Guida al gruppo A

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 15 novembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche, in questo articolo, che mettermo in cima ad ogni pezzo sul Mondiale, abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Se guardate questo Mondiale per vedere partite possibili solo con la modalità random di FIFA allora il girone A fa per voi. Qatar, Olanda, Senegal e Ecuador non hanno precedenti in gare ufficiali (e complessivamente appena tre in amichevole) e sarebbe strano il contrario. Cosa aspettarsi allora? Forse l’unico filo rosso che lega le quattro squadre è l’inesperienza. Il Qatar è la squadra esordiente, e per via della qualificazione di diritto ottenuta grazie all’assegnazione del Mondiale quest’anno deve ancora giocare una partita ufficiale (l’ultima, la finale terzo-quarto posto della Coppa Araba, è avvenuta poco meno di un anno fa). L’Olanda, che molti danno come la ...