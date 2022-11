Fondimpresa | al via la Terza edizione della 4 Week 4 Inclusion | formazione continua per ridurre il gender gap

Leggi su 2anews

(Di martedì 15 novembre 2022) 4s 4, la maratona interaziendale ideata per sensibilizzare sui temi dell’e evalorizzazione delle diversità, grazie a un fitto programma di eventi condivisi, webinar, digital labs e gruppi creativi. Ha preso il via las 4, la maratona interaziendale ideata per sensibilizzare sui temi dell’e e