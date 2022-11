Due sviluppatori puntano il dito contro Apple | il colosso spierebbe gli utenti su ogni “tap”

(Di martedì 15 novembre 2022) Abbiamo mai avuto la sensazione che qualcuno ci stesse spiando? Forse è stato possibile quando utilizzavamo un dispositivo di, oppure nel momento in cui facevamo uso dei suoi servizi. Ma da chi parte la segnalazione ufficiale, e quale sarebbe l’obiettivo di colui o coloro che hanno mosso questa campagna?è attualmente sotto “indagine” da parte di questi– Computermagazine.itLa Mela ci ha sempre mentito? Tutte le compagnie big tech non fanno altro che ripeterci le stesse parole: possiamo fidarci tranquillamente di loro e delle attività che propongono. Anche Tim Cook lo ha detto affermando che la privacy perè sacra, e che non si azzarderebbe mai a violarla né ora né mai. D’altronde la compagnia si è sempre impegnata per rendere contenti i propri, come è giusto che ...

Il processo tra lesocietà ha avuto il via nel 2020, quando Epic Games ha iniziato a consentire ... dal canto suo, ha vinto la causa antitrust, ma è stata costretta a consentire agli...Ci ha pensato l' Economist , in un editoriale dedicato aigrandi fiaschi cinesi, la gestione ... Glisono andati in default o in difficoltà, la costruzione di progetti pre - venduti si ...A quanto pare l'autenticazione a due fattori di Twitter non funziona, e sono molti gli utenti che lamentano l'impossibilità ad effettuare il login.Sap lancia Sap Build per liberare le competenze del business e collabora con Coursera per dare forza a una nuova generazione di sviluppatori ...