Dua Lipa non si esibirà in Qatar finché il Paese non rispetterà i diritti umani

(Di martedì 15 novembre 2022) La cantante Duaha spiegato sui social il motivo della sua assenza ai mondiali in: ilnon ha ancora realizzato “tutti gli impegni presi in materia di”. Come lei anche Rob Stewart non parteciperà, a esibirsi invece saranno la star del k-pop JungKook, i Black Eyed Peas e Robbie Williams. Duanon siai mondiali inLa cantante ha smentito sui social quanti ipotizzavano una sua partecipazione ai mondiali in“Al momento ci sono molte speculazioni sul fatto che mi esibirò alla cerimonia di apertura dei Mondiali. Non lo farò e non sono mai stata coinvolta in alcuna trattativa per farlo. Tiferò per l’Inghilterra da lontano”. Il trattamento disumano che subiscono alcune categorie di ...

In principio era Dua Lipa poi, al rifiuto categorico di esibirsi in Qatar, si è aggiunto anche Rod Stewart: nessuno vuole esibirsi nel Paese che ospiterà i Mondiali di calcio dal 20 novembre al 18 dicembre. Non capita tutti i giorni che una superstar internazionale rifiuti un concerto del valore di oltre un milione di dollari, ma è esattamente quello che ha fatto Rod Stewart quando è stato contattato per esibirsi alla cerimonia di apertura.