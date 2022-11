Atalanta | il Milan torna su un portiere

(Di martedì 15 novembre 2022) L'al momento ha ben quattro portieri in rosa: Musso, Rossi, Bertini e Sportiello. Proprio l'ex Fiorentina, vice di Musso e...

Per, Inter eil saldo invece è in negativo. Vediamo tutte le differenze 17) VERONA: - 15 punti Punti 2021/22: 20 Posizione 2021/22: 10° Punti 2022/23: 5 Posizione 2022/23: 20° 16) ...L'anti -è l'. Questo il verdetto di sabato nell'anticipo giocato a Interello, con la Dea che si impone per 2 - 1 sull' Inter tenendo la scia degli imbattibili rossoneri. Ildomenica ha ...