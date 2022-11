Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 14 novembre 2022

(Di martedì 15 novembre 2022): idei programmi più visti di14, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Esterno Notte ha totalizzato 3672 spettatori, 18.34% di share, nel primo episodio e 2922 (19.02%) nel secondo; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 2770 spettatori (share 21.91%). Il film xXx – Il ritorno di Xander Cage su Italia1 ha catturato 1045 spettatori (5.63%); su Rai2 il tennis, con le ATP Finals si è portato a casa 538 spettatori (2.66%), mentre il programma Report su Rai3 ha interessato 1550 spettatori (8.17%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 867 spettatori ...

Vediamo nel dettaglio irelativi aglidel 14 novembre.