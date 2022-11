Arrestato per truffa in Pakistan il padre di Saman Abbas

(Di martedì 15 novembre 2022) È statoindalla polizia locale Shabbar, il papà di, la ragazza di origini pachistane scomparsa e verosimilmente uccisa il 30 aprile 2021 a Novellara di Reggio Emilia. Secondo quanto riferito dal programma di Rete 4 «Quarto Grado», l'uomo sarebbe accusato di una frode ad un connazionale da 20 mila dollari, pari a 5 milioni di rupiee. Sempre secondo quanto apprende la trasmissione di Mediaset da fonti di polizia del Punjab - regione dove Shabbarsi è rifugiato e vive con la moglie Nazia - la polizia italiana avrebbe inoltrato richiesta di approfondire il caso della morte in Italia di: per ora contro di lui si procede solo per frode, ma la polizia locale assicura che se ci saranno passi ufficiali da parte italiana ...

E' stato arrestato poco fa in Pakistan Shabbar Abbas, il papà di Saman. La rivelazione in esclusiva della figlia e la settimana scorsa il governo italiano aveva richiesto un mandato d'arresto internazionale. È stato arrestato poco fa in Pakistan Shabbar Abbas, il papà di Saman, la ragazza pakistana scomparsa il 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Il caso di Saman Abbas vive una svolta. Il padre della ragazza pakistana scomparsa il 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, è stato arrestato.