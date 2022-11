Allegri sul maxischermo alle Atp Finals | la reazione dei tifosi | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 15 novembre 2022) La Juventus è una delle squadre più in forma del campionato di Serie A, è reduce da sei vittorie consecutive e si è rilanciata per le zone altissime della classifica. L’obiettivo minimo è diventato almeno il quarto posto, ma non è da escludere un tentativo per lo scudetto. La squadra è molto competitiva e la dirigenza si è già attivata per completare la rosa a gennaio con l’arrivo di due calciatori. Sono in corso anche le Atp, una competizione di tennis molto seguita dagli appassionati. Lo spettacolo a Torino è stato assicurato già dalla prime partite, si sono registrate le vittorie di Rublev e Djokovic che hanno avuto la meglio di Medvedev e Tsitsipas. Proprio durante la sfida tra il serbo e il greco di si è verificato un episodio che non è passato inosservato agli utenti dei social. Durante il match, le telecamere hanno ripreso proprio ...