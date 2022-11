Twitter Blue nuovamente attivo entro la fine di questa settimana

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 14 novembre 2022)è stato sospeso nella giornata di venerdì per via del caos che si è venuto a creare. Tra Gesù Cristo con spunta blu sue vari esperimenti condotti – compreso quello di Paolo Attivissimo – che hanno dimostrato come le regole contro i fake siano facilmente aggirabili, la direzione della piattaforma ha deciso di prendersi un momento di pausa per riordinare le idee. Nella giornata di oggi Musk ha reso note un paio delle prossime, importanti mosse cheha predisposto: gli account affiliati verranno presto verificati e le iscrizioni acosì come le modifiche del nome verranno ripristinateladellaappena cominciata. LEGGI ANCHE >>> Perché l’approccio di Musk alla ...