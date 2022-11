Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger si 'odiavano tantissimo'

(Di lunedì 14 novembre 2022) Le recenti dichiarazioni disul suo precedente rapporto conmettono in luce alcune particolari dinamiche di un periodo storico che sembra lontanissimo. Anche se adesso sono molto amici,sono stati rivali per moltissimi anni. Nel corso di una recente intervistaha confermato questa particolare rivalità ricordando l'odio reciproco che nel tempo sono riusciti, fortunatamente, a superare insieme. "Ci detestavamo davvero", ha confermato l'attore parlando con Forbes, "Eravamo particolari tutti e due... questo può sembrare un po' vanitoso, ma penso che all'epoca stavamo sperimentando tutti e due un genere di film che poi non ...

Anche se adesso sono molto amici,e Arnold Schwarzenegger sono stati rivali per moltissimi anni . Nel corso di una recente intervistaha confermato questa particolare rivalità ricordando l'odio reciproco ...Fermati, o mamma spara , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven : film azione, commedia del 1992 di Roger Spottiswoode, con, Estelle Getty, JoBeth Williams, Roger ...Le recenti dichiarazioni di Sylvester Stallone sul suo precedente rapporto con Arnold Schwarzenegger mettono in luce alcune particolari dinamiche di un periodo storico che sembra lontanissimo. Anche ...In una recente intervista, Sylvester Stallone è tornato a parlare dei diritti di Rocky che appartengono al produttore Irwin Winkler. Stavolta la frustrazione la si sente in ogni suo respiro.