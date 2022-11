Superlega | Laporta svela il bonus per i club fondatori | cifre da urlo

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il temaè da sempre polarizzante: c’è chi è a favore della competizione per via dello spettacolo offerto dai migliorid’Europa e dagli enormi ricavi che si andrebbero a creare, mentre i contrari si appellano alla possibilità di vedere anchepiù piccoli lottare con giganti come Psg, Juventus e Barcellona. Proprio il presidente delcatalano, Joan, è tornato ad aprire con forza la porta della, mettendo in balloche farebbero perdere la testa a qualunque presidente di uncalcistico. I numeri dellaBarcellona “Laè una grande opportunità. Punta a migliorare il calcio, a lottare per la sua ...

... su vari argomenti, il presidente del Barcellona, Joan, è tornato ad affrontare nuovamente il discorso. " La Super League è una grande opportunità. Ma tutte le parti in causa ......Perez sul progetto della: "Per favore, qualcuno dica a quest'uomo che questa è fake news, che ripete una bugia così tanto che potrebbero finire a crederci. Se credo a Pérez,e ...Il termine dei campionati per il Mondiale in Qatar ha permesso al presidente del Barcellona, Joan Laporta, di affrontare nuovamente il discorso Superlega. In una intervista a Sport, il numero uno del ...Dopo le dichiarazioni di Florentino Pérez, che ai taccuini di Tuttosport aveva sottolineato come i giovani amassero sempre meno il calcio "perché le partite che ...