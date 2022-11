Recensione Shadow | un PC da gaming in una mano

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 14 novembre 2022) In questaandremo a conoscere, il servizio cloud che permette di avere un PC danella nostraI servizi cloud, fin dalla loro nascita, hanno visto una crescita esponenziale sotto ogni ambito. Sebbene alcuni progetti abbiano una base più solida rispetto ad altri, basti pensare all’Xbox Game Pass e a Google Stadia, tuttavia fino ad oggi hanno dimostrato un limite piuttosto evidente: sono stati creati solamente per giocare., pur ispirandosi per certi versi a questi servizi, li rielabora e li implementa donando ai propri utenti non solo un sistema cloud per giocare, ma un intero PC in cloud che permette loro di lavorare, giocare e svagarsi come meglio credono. Prima di proseguire è giusto precisare che abbiamo avuto modo di provare la versione con il Power Upgrade, ...