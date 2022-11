La stretta di mano Biden-Xi | «Gestiamo le differenze ed evitiamo il conflitto» – Il video

(Di lunedì 14 novembre 2022) «Dobbiamo gestire leed evitare che la competizione sfoci nel». È con queste parole che il presidente americano Joesi è rivolto al suo omologo cinese Xi Jinping, in apertura dell’attesissimo bilaterale che anticipa il G20 di Bali, in Indonesia. «Come leader delle due principali economie del mondo, dobbiamo gestire la competizione dei nostri Paesi», ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca. I due leader – al loro primo incontro da quandoè diventato presidente degli Stati Uniti – si sono salutati con una lungadi. «È un piacere rivederti dall’ultima volta del 2017 – ha detto Xi -. Dobbiamo trovare il giusto corso delle relazioni attraverso scambi schietti». Il leader cinese è stato il primo a raggiungere l’hotel di Nusa Dua, a Bali, dove ...

Lo ha dichiarato il presidente statunitense Joe Biden , dopo la stretta di mano che ha aperto l'incontro di oggi con l'omologo cinese, Xi Jinping , a margine del vertice del G20 di Bali, in Indonesia.