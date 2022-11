Cosa c' è davvero dietro alla maxi donazione di Jeff Bezos

(Di lunedì 14 novembre 2022) Le mega donazioni sono usate dai miliardari come, fondatore di Amazon, per pagare meno tasse e avere sconti fiscali nel corso degli anni

Il Sole 24 Ore

leggi anche Reddito di cittadinanza, verràtolto a qualcunopuò cambiare a gennaio dopo la manovra e per chi I nuovi requisiti del Reddito di cittadinanza Ad anticipare alcune delle ...leggi anche Rialzo tassi Bce e Fed continuerà:può succedere () all'Italia È in questo contesto che l' Italia spunta come Paese osservato speciale. Gli investitori stanno valutando il ... Inflazione e crisi energetica, ecco cosa preoccupa davvero gli italiani Il sondaggio di Toluna - Info Data Il Presidente Giorgia Meloni non avrà certo vita facile, poiché il problema migranti ai confinti con la Francia è più bruciante che mai. “Il trattato di Dublino è la cosa più grave che l’Europa potess ...Spuntano sui social vecchi tweet offensivi e di bodyshaming contro Giaele De Donà da parte dei compagni di scuola dell'epoca.