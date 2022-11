Amazon pronta a licenziare 10mila dipendenti Il fondatore Bezos | “Donerò parte della mia ricchezza per l’umanità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ancheannuncia un piano di tagli al personale in quella che è diventata quasi una tra i colossi statunitensi legati ad internet. Secondo quanto scrive il quotidiano statunitense New York Times,persone, l’1%forza lavoro complessiva, potrebbero essere licenziate già questa settimana. Venerdì scorso l’annuncio dasocietà di un piano di riduzione dei costi aveva favorito un rialzo del titolo in borsa di circa il 10%. Giovedì scorso la società ha presentato il robot “Sparrow”, in grado di rilevare, selezionare e gestire milioni di articoli in un magazzino, in quella che sembra una strategia dell’azienda per dipendere sempre meno da forza lavoro umana e ridurre i costi. La notizia dei licenziamenti viene diffusa nel giorno in cui ilJeff ...