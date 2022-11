Verona-Spezia 1-2 | doppietta di Nzola decide il match

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – Losupera 2-1 in rimonta ilin undella 15/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. Al vantaggio dei padroni di casa con Verdi al 30? replica nella ripresacon unaall’8? e al 24?. In classifica i liguri sono in 17/a posizione con 13 punti, i veneti restano ultimi a quota 5. La gara è stata caratterizzata dal gravissimo infortunio occorso a Bart?omiej Dr?gowski, portiere dello. Nel finale del primo tempo, l’estremo difensore polacco è uscito in scivolata per contrastare Kevin Lasagna e si è procurato un gravissimo infortunio alla caviglia destra. L'articolo proviene da Italia Sera.

TUTTO mercato WEB

... che oggi ha raggiunto l'undicesima sconfitta consecutiva Lo sfogo del presidente delMaurizio Setti dopo la sconfitta contro loSITUAZIONE - 'Non abbiamo smantellato la squadra, ogni ...1 - 2 ma è dramma Dragowski, addio Qatar Finisce 1 - 2 lo scontro salvezza andato in scena al Bentegodi tra. Vittoria in rimonta per i liguri che, passati in ... Hellas Verona, Bocchetti non può perdere: a rischio la conferma in caso di ko con lo Spezia Lo Spezia espugna il Bentegodi grazie a una doppietta di Nzola. Successo che gli aquilotti dedicano a Dragowski, vittima di un grave infortunio. Le pagelle liguri. Dragowski 6: nel pomeriggio del Bent ...Verona al Bentegodi e sarà costretto a saltare la rassegna iridata in Qatar. Ad ufficializzarlo è stata la stessa Polonia: il team manager Jakub Kwiatkowski ha reso noto che il giocatore è stato ... .