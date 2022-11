Russia | “G20 si occupi di minacce reali | non immaginarie”

Leggi su italiasera

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – “La parte russa considera di fondamentale importanza che il G20 concentri i suoi sforzi su, piuttosto che” e “respinge categoricamente la politicizzazione” dell’evento che si tiene da martedì a Bali, in Indonesia. Lo ha affermato il ministero degli Esteri di Mosca in una nota in cui si critica “l’isolamento di singoli partecipanti con false accuse”. Il governo russo, prosegue la nota, è “convinto” che il G20 debba occuparsi dei problemi socio-economici del Blocco e che è sbagliato – come fanno molti Paesi – allargare la sua agenda a temi che riguardano la pace e la sicurezza. “Questa – sostiene Mosca – è un’intrusione diretta nelle prerogative del Consiglio di Sicurezza dell’Onu” che “mina l’atmosfera di fiducia e cooperazione” all’interno del G20. L'articolo proviene da Italia Sera.