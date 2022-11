“Non mi do pace” | Memo Remigi torna a parlare del ‘caso’ Jessica Morlacchi | delusione Serena Bortone e retroscena

(Di domenica 13 novembre 2022) Sono passate alcune settimane dal caso che ha coinvolto, il cantante 83enne ex affetto stabile dia Oggi è un altro giorno. Da circa un mese, infatti, è sparito da Rai1, dove era volto fisso di Oggi è un altro giorno, dopo la brutta parentesi della palpatina ache... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Guerra Russia Ucraina, Papa Francesco: 'Laè possibilerassegniamoci' 'Rimaniamo sempre vicini ai nostri fratelli e sorelle della martoriata Ucraina. Vicini con la preghiera, con la ...'Rimaniamo sempre vicini ai nostri fratelli e sorelle della martoriata Ucraina. Vicini con la preghiera, con la solidarieta' concreta: lae' possibile,rassegniamoci alla guerra', lo ha detto papa Francesco al termine dell'Angelus, davanti ai fedeli raccolti in piazza San Pietro. ...Nei giorni scorsi in tante città d’Europa, incluse Sondrio e Chiavenna, si è manifestato per la pace nella martoriata Ucraina, a otto mesi di distanza dall’inizio di una guerra che oggi ormai tutti de ...La pace è possibile, non rassegniamoci alla guerra', dice all'Angelus, dopo aver insistito sulla necessità di non farsi prendere dalla paura. Giornata mondiale dei poveri, primo atto la messa celebrat ...