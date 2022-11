Matic e Dybala salvano la Roma Solo un pareggio col Torino

(Di domenica 13 novembre 2022) Una-dipendente sbatte suldi Juric. Termina 1-1, con un finale rovente. Per giorni si parlerà di questo nella Capitale: la “Joya” concede di tirare il rigore al “Gallo”, che lo sbaglia. Con il senno del poi sembra una follia, ma Belotti aveva tanta voglia di riscattarsi e Paulo, da sempre sensibile a queste dinamiche, ha scelto di farglielo calciare. Ci ha pensato poia recuperare una partita stregata, sempre su un'invenzione dell'ex juventino. Cala il sipario sulla settimana da incubo nella truppa di Josè Mourinho: iniziata male con il derby, passata dal terremoto Karsdorp che ha scosso l'ambiente e chiusa malinconicamente con unche sa di rimpianto e che non consente alladi scavalcare l'Atalanta. All'Olimpico si sfidano i due peggiori attacchi ...

