L’Inter potrebbe rescindere con DigitalBits a gennaio

(Di domenica 13 novembre 2022)è pronta ail contratto con il suo main sponsor,, a, per inadempienzasta da tempo cercando un nuovo main sponsor, data l’inadempienza didegli accordi presi. Come scrive Tuttosport, l’obiettivo di Zhang e dei nerazzurri è quello di sostituire lo sponsor già con l’inizio del nuovo anno, ovvero quando la stagione riprenderà dopo la pausa per il Mondiale. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU INTERNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.