Istanbul | attentato ad opera di una donna kamikaze | 6 morti e 81 feriti Erdogan | «Azione vile»

Lo dichiara il ministro della Giustizia. Erdogan: 'Vile'. Scene di panico nella centralissima via dello shopping, corpi a terra. Isolata l'area. Tajani: non risultano italiani ...- Il terrorismo torna a insanguinare la Turchia. È una donna ancora non identificata la responsabile dell'nella via pedonale più centrale di, Istiklal caddesi, che oggi pomeriggio ha ucciso almeno 6 persone, ferendone altre 81. Alcuni video diffusi sui social media mostrano una grande ...Un’esplosione scuote il centro di Istanbul affollato di persone e turisti nel pieno di una domenica pomeriggio. Il bilancio è pesante, ...L’attivismo turco in politica estera moltiplica le piste per individuare la matrice dell’attentato a un anno dalle elezioni ...