Highlights e gol Roma-Torino 1-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la quindicesima giornata di. Dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, nella ripresa è Linetty a rompere gli indugi per il gol del vantaggio granata. Ultima mezzora di assalto per i giallorossi che sbagliano un rigore al 90? con Belotti ma trovano il pareggio con Matic all’ultimo respiro. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.